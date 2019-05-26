محمد بن مسعود - الدمام - مقطع الفيديو شهد تداولاً واسعًا وإعجابًا كبيرًا بين المتابعين بمواقع التواصل رصد مصور، فيديو بطريقة "تايم لابس" لحظة هطول الأمطار على البقاع الطاهرة "مكة المكرمة" في مشاهد نالت إعجاب الكثير من المغردين. وكان قد رصد المصور محمد الهذلي مقطع الفيديو من قمة برج الساعة للأمطار التي تشهدها العاصمة المقدسة، وشهد المقطع تداولاً واسعًا وإعجابًا بين المتابعين. من قمة برج الساعة.. شاهد "تايم لابس" يرصد الأمطار على البقاع الطاهرة محمد المواسي الخليج 365 2019-05-26 رصد مصور، فيديو بطريقة "تايم لابس" لحظة هطول الأمطار على البقاع الطاهرة "مكة المكرمة" في مشاهد نالت إعجاب الكثير من المغردين. وكان قد رصد المصور محمد الهذلي مقطع الفيديو من قمة برج الساعة للأمطار التي تشهدها العاصمة المقدسة، وشهد المقطع تداولاً واسعًا وإعجابًا بين المتابعين. Advertisements 26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 01:41 AM مقطع الفيديو شهد تداولاً واسعًا وإعجابًا كبيرًا بين المتابعين بمواقع التواصل مقطع الفيديو شهد تداولاً واسعًا وإعجابًا كبيرًا بين المتابعين بمواقع التواصل رصد مصور، فيديو بطريقة "تايم لابس" لحظة هطول الأمطار على البقاع الطاهرة "مكة المكرمة" في مشاهد نالت إعجاب الكثير من المغردين. وكان قد رصد المصور محمد الهذلي مقطع الفيديو من قمة برج الساعة للأمطار التي تشهدها العاصمة المقدسة، وشهد المقطع تداولاً واسعًا وإعجابًا بين المتابعين. ، من قمة برج الساعة.. شاهد "تايم لابس" يرصد الأمطار على البقاع الطاهرة ،

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