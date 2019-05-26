هل يتم إيداع حساب المواطن حال إيقاف الخدمات؟

كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يتم على الدعم حال إيقاف خدمات المستفيد الرئيسي من الدعم. وقال البرنامج ردًّا على سؤال بهذا الشأن: في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا “نشط” وكنت مستحقًّا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي وجهت البنوك أكثر من مرة بعدم استقطاع الدعم الخاص بحساب المواطن أو خصم أي مستحقات على المستفيد منه مهما كانت الظروف والأسباب. من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.