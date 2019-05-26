إنقاذ وافد عربي احتجزه سيل بمحافظة ظهران الجنوب

تمكّنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، مساء السبت، من إنقاذ وافد من جنسية عربية احتجزته السيول.

وورد بلاغ للدفاع المدني بمحافظه ظهران الجنوب، عن احتجاز شخص من جنسية عربية داخل مركبة من طراز (هايلوكس)، في سيل بـ«وادي عار»، وعملت فرق الدفاع المدني على استخراجه من مياه السيل، وهو بصحة جيدة.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس الأحد، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة ومرتفعاتها، تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أنَّ شمال وشمال غرب المملكة، يشهدان سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.

