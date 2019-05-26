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تُعتبر إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام أول إجازة رسمية يتقرر عدم احتسابها ضمن مدة الإجازات الاعتيادية لموظفي الخدمة المدنية بالدولة.
يأتي ذلك تطبيقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، التي بدأ العمل بها ١١ رمضان الجاري.
ونصت المادة الـ١٦٠ من اللائحة على أنه إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.
ووفقًا للمادة فإنه إذا تمتع الموظف بإجازة اعتيادية، تدخل ضمن مدتها إجازة عيد الفطر المبارك، فلا يتم احتساب مدة إجازة العيد ضمن إجازة الموظف الاعتيادية.
لأول مرة.. إجازة عيد هذا العام لا تحتسب مدتها ضمن الإجازات الاعتيادية لموظفي الجهات الحكوميةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-26
تُعتبر إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام أول إجازة رسمية يتقرر عدم احتسابها ضمن مدة الإجازات الاعتيادية لموظفي الخدمة المدنية بالدولة.
يأتي ذلك تطبيقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، التي بدأ العمل بها ١١ رمضان الجاري.
ونصت المادة الـ١٦٠ من اللائحة على أنه إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.
ووفقًا للمادة فإنه إذا تمتع الموظف بإجازة اعتيادية، تدخل ضمن مدتها إجازة عيد الفطر المبارك، فلا يتم احتساب مدة إجازة العيد ضمن إجازة الموظف الاعتيادية.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
12:34 AM
وردت بنص صريح ضمن مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
تُعتبر إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام أول إجازة رسمية يتقرر عدم احتسابها ضمن مدة الإجازات الاعتيادية لموظفي الخدمة المدنية بالدولة.
يأتي ذلك تطبيقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية بالخدمة المدنية، التي بدأ العمل بها ١١ رمضان الجاري.
ونصت المادة الـ١٦٠ من اللائحة على أنه إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.
ووفقًا للمادة فإنه إذا تمتع الموظف بإجازة اعتيادية، تدخل ضمن مدتها إجازة عيد الفطر المبارك، فلا يتم احتساب مدة إجازة العيد ضمن إجازة الموظف الاعتيادية.
، لأول مرة.. إجازة عيد هذا العام لا تحتسب مدتها ضمن الإجازات الاعتيادية لموظفي الجهات الحكومية ،
المصدر : الخليج 365
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