السعودية اليوم / فتح (74) باباً إضافياً لاستقبال رواد المسجد الحرام



مكة المكرمة 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

قامت الإدارة العامة للشؤون الخدمية بالمسجد الحرام ممثلة بإدارة الأبواب بفتح (74) باباً إضافياً ليصل عددها إلى (170) بابًا مجهزة لاستقبال ضيوف الرحمن, في خطوة تهدف إلى تسهيل عملية دخولهم وخروجهم وتنظيم الحشود وتخفيف الازدحام على الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد الجابري أن الإدارة العامة للشؤون الخدمية تعمل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات ليتمكن قاصدو المسجد الحرام من أداء نسكهم بكل يسرٍ وسهولة, مؤكداً أن فتح هذه الأبواب يأتي ضمن خطة متكاملة وضعتها الإدارة لتسهيل عملية دخول وخروج المصلين والمعتمرين من وإلى المسجد الحرام.

من جهته أوضح مدير إدارة الأبواب فهد الجعيد أن إدارة الأبواب وظفت أكثر من(825) موظفا يعملون على هذه الأبواب على مدار الساعة, من أجل تسهيل حركة وانسيابية دخول وخروج المصلين والمعتمرين والزوار لبيت الله الحرام, ومنع إدخال الأطعمة والأشربة أو المفروشات والحقائب الكبيرة إليه، مشيراً إلى تخصيص(35) بابًا لذوي الاحتياجات الخاصة وهي " باب الملك عبدالعزيز رقم (1), وباب أجياد رقم(2), وباب إسماعيل رقم(3), وباب الصفا، وباب بدروم السلام رقم (19) وعددها (5), وباب المروة رقم (25), وباب العباس رقم (29), وباب العمرة رقم ( 62 ), وباب (68), وباب (69), وباب (74), وباب (84), وباب (89), وباب (90), وباب(93), وباب (94), وباب رقم (100), وباب رقم (104), وباب رقم (106), وباب رقم (112), وباب رقم (114), وباب رقم ( 119), وباب رقم ( 123), وباب رقم (169)", إضافة إلى تخصيص مداخل خاصة للجسور التالية: جسر إسماعيل, وجسر أجياد, وجسر المروة, وجسر عربات المروة، وجسر الراقوبة, وجسر الأرقم, وجسر عربات الشبيكة.

// انتهى //

22:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.