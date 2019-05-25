السعودية | ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء الهندي بفوز حزب الشعب الهندي بزعامة دولته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس الوزراء الهندي بفوز حزب الشعب الهندي بزعامة دولته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:32 مساءً, 25 مايو 2019 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وهنأ سمو ولي العهد، دولته بفوز حزب الشعب الهندي بزعامة دولته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند، متمنياً لدولته وللشعب الهندي الصديق التقدم والازدهار.

وقد أبدى رئيس الوزراء الهندي الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في شتى المجالات.

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