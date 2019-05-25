السعودية | بعشرة لاعبين .. الأخضر يخسر أمام فرنسا

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات

خسر المنتخب السعودي تحت 20 عاماً، أمام نظيره الفرنسي 2-0، في مستهل مشوار الفريقين، في كأس العالم للشباب 2019، والذي انطلقت منافساته الخميس الماضي في بولندا، وذلك في لقاء جمع الفريقين على ملعب جدينيا.

وسيطر الأخضر على مجريات المباراة في الدقائق الأولى، قبل أن يطرد حكم اللقاء فرج الغشيان 12 بالبطاقة الحمراء، ليستلم بعدها المنتخب الفرنسي زمام الأمور، ويتقدم بالهدف الأول عند الدقيقة 43 عن طريق لاعبه فوفانا، لينتهي عليه الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط الفرنسيين على الأخضر، حتى أضاف جويري لاعب المنتخب الفرنسي الهدف الثاني لصالح فريقه عند الدقيقة 75.

هذا ويواجه الأخضر في الجولة الثانية من دور المجموعات في المونديال، منتخب مالي، الثلاثاء المقبل.