الان تتابع مدير تعليم الطائف يشارك “الكشافة” إفطار الصائمين بمكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 20 دقيقة - 10:10 م, 25 مايو 2019 م التعليقات: 0 الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي شارك المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، الصائمين من أفراد الكشافة، توزيع آلاف الوجبات على الصائمين والمعتمرين بالحرم المكي الشريف ويتفقد طلاب الكشافة المشاركين في مستشفى أجياد⁩ ويشيد بجهودهم الكبيرة في خدمة المرضى بالمستشفى.

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