شاهد: أسبوع على فقدان الطيار السعودي بالفلبين.. لا جديد

تتواصل محاولات الوصول للطيار السعودي والكابتن المرافق له منذ أسبوع، بعد أن فُقدا الجمعة الماضية إثر إقلاعهما على متن طائرة تدريبية ذات محركين من مطار “سان خوسيه” بالفلبين، في جولة تدريبية قبل أن تختفي الطائرة براكبيها في ظروفٍ غامضة.
ونشرت وسائل إعلام فلبينية بعض الصور بعد الحصول على حقيبة وُجدت بها بطاقات خاصة تتعلق بالكابتن الفلبيني دون أثر للطائرة حتى اللحظة. وقال أحد أقارب المفقود: لا جديد حتى الساعة، على الرغم من الحصول على حقيبة الكابتن وبعض أغراضه.
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