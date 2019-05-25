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القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

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أشادا بتميز العلاقات الأخوية بين البلدين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للملك، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

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وأشاد بتميُّز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

من جانبه، بعث سمو ولي العهد الأمير بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة للملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجيًا لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
 

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