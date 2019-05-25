استعلام عن “المقطوعة” برقم الهوية… ميعاد صرف مقطوعة شهر رمضان الحالي 1440- 2019

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية، يمكنكم معرفة الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المقطوعة من خلال الاتصال علي الخط العاجل 19911. وهو رقم الشكاوى المخصص من اجل توفير العديد من الخدمات والرد علي كل استفسارات العملاء وهو الرقم الخاص بوزارة الضمان الاجتماعي. كما يتمكن المواطنين من الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والاستعلام عن المقطوعة برقم الهوية أيضا بالفعل. برنامج المقطوعة تم أدراجة ضمن مخططات المملكة العربية السعودية من اجل مساعدة جميع الأسر الفقيرة والمتوسطة داخل المملكة ولكن تم وضع شروط خاصة بالبرنامج من اجل مساعدة تلك الأسر ولصرف المساعدات من اجلهم.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية، تم وضع بعض الشروط من اجل الحصول علي المساعدة المقطوعة منها ما يلي:

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عند الحصول علي المقطوعة عن 35 عام بالنسبة للزوج والزوجة.

الدخل الشهري يجب أن لا يتجاوز الحد الأدنى من صرف المقطوعة.

يجب تقديم بيانات شاملة وكافية عن عدد الأسرة والأفراد الموجودين ومراحل التعليم المختلفة للأفراد ومستوي الدخل بطريقة صحيحة.

يجب كتابة رقم الحساب البنكي أيضا بطريقة صحيحة ووضع رقم أضافي للتواصل.

تصرف المقطوعة للأفراد الذين لديهم معاش ضماني وليس لديهم أي دخل أخر بعد الموافقة عليهم من قبل الجهة المخصصة لصرف المقطوعة.

تصرف المساعدات المقطوعة لمن هم ليس لهم سجلات تجارية أو مزرعة.

تصرف المقطوعة لجميع للأسرة محدودة الدخل.

تصرف المقطوعة لمن لديهم عجز مؤقت أو مستديم.

تصرف للسيدات المطلقات وكذلك الأرامل والأيتام.

تصرف المقطوعة لأسر السجناء و ممن غاب عنهن أزواجهن لفترة كبيرة ويجب تقديم البيانات الخاصة بذلك.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية شهر رمضان الجاري 1440

الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعمل استعلام عن المقطوعة برقم الهوية لمعرفة ميعاد صرف المقطوعة.

كتابة رقم السجل المدني أو رقم الهوية ورمز التحقق.

النقر علي كلمة أظهار المعلومات عن المقطوعة شهر رمضان الجاري.

جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري سوف تظهر.

من خلال خدمة الخط العاجل الاتصال علي “19911” يمكنكم عمل استعلام عن المقطوعة برقم الطلب.

أسماء المستفيدين من المقطوعة

يجب علي المتقدمين للحصول علي المقطوعة معرفة هذه المعلومات بالنسبة لمحدود الدخل والذي يقل راتبة عن 3000 ريال يصرف له 10.400 ريال سعودي سنوي، أما الموظف المتزوج والذي يقل راتبة عن 8680 ريال يصرف له حتي 30000 ريال سعودي. بمعني توقع صرف المقطوعة بحد ادني 10.400 ريال شهري لعدد فرد واحد سنوي حتي 30000 ريال سعودي سنوي في حالة كان عدد الأفراد 15 فرد داخل الأسرة الواحدة. العديد من المواطنين يحق لهم و يمكنهم معرفة الاستحقاق الخاصة بهم ومعرفة أسماء المستفيدين من المقطوعة من خلال تتبع حسابتهم البنكية والاتصال علي الخط العاجل والرقم المخصص للشكاوى التابع للمقطوعة، أو من خلال الدخول علي موقع الوزارة أو من خلال عمل استعلام عن المقطوعة من خلال الموقع الإلكتروني. جميع الأموال يتم إيداعها في حسابات كافة المستخدمين بعد اكتفاء الشروط واللوائح والقوانين الموضوعة من اجل ذلك. كما يمكننا عرض هذه الشروط التي يمكنكم من خلالها عمل استعلام عن المقطوعة برقم الهوية للشهر الحالي.

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