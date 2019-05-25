، "إخاء" تفتتح معرضها التعريفي الخامس بالرياض.. غدًا ،

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تعتزم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" افتتاح المعرض التعريفي الخامس، غدًا الأحد، وذلك بحي النزهة بالرياض.
وتهدف "إخاء" من افتتاح المعارض إلى التعريف بالمؤسسة وأنشطتها وبرامجها التي تقدمها للمستفيدين الأيتام، واستقبال التبرعات عن طريق الشبكة الإلكترونية، حيث تقدم المؤسسة العديد من الباقات والبرامج للراغبين في دعم الأيتام من خلال برنامج رعاية اليتيم، والصدقة الجارية، وزكاة المال، وسداد الإيجارات وغيرها من البرنامج .
ويُعد معرض "إخاء" بحي النزهة الخامس في مدينة الرياض، إضافة إلى معرض جامع الراجحي ومعرض حي الجزيرة ومعرض البواردي، ومعرض الروضة .
يذكر أن "إخاء" تقدم خدماتها لأكثر من 3500 يتيم ويتيمة "من ذوي الظروف الخاصة" من خلال عشرة فروع بالمملكة، حيث تقدم خدمات: الإسكان والمعيشة، التعليم، التدريب والتوظيف، الحج والعمرة، المساعدات المالية، الزواج، والرعاية الأسرية، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة الأخرى التي تهتم بالجانب الاجتماعي والثقافي والترفيهي.
وتسعى "إخاء" إلى تسخير كل إمكاناتها لخدمة الأيتام واليتيمات وبناء علاقة مميزة من كافة الجهات ذات العلاقة للإسهام معها في الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم، وتحقيق التحول المنشود من الاعتمادية إلى المسؤولية.
"إخاء" تفتتح معرضها التعريفي الخامس بالرياض.. غدًاعمر السبيعي الخليج 365 2019-05-25
تعتزم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" افتتاح المعرض التعريفي الخامس، غدًا الأحد، وذلك بحي النزهة بالرياض.
وتهدف "إخاء" من افتتاح المعارض إلى التعريف بالمؤسسة وأنشطتها وبرامجها التي تقدمها للمستفيدين الأيتام، واستقبال التبرعات عن طريق الشبكة الإلكترونية، حيث تقدم المؤسسة العديد من الباقات والبرامج للراغبين في دعم الأيتام من خلال برنامج رعاية اليتيم، والصدقة الجارية، وزكاة المال، وسداد الإيجارات وغيرها من البرنامج .
ويُعد معرض "إخاء" بحي النزهة الخامس في مدينة الرياض، إضافة إلى معرض جامع الراجحي ومعرض حي الجزيرة ومعرض البواردي، ومعرض الروضة .
يذكر أن "إخاء" تقدم خدماتها لأكثر من 3500 يتيم ويتيمة "من ذوي الظروف الخاصة" من خلال عشرة فروع بالمملكة، حيث تقدم خدمات: الإسكان والمعيشة، التعليم، التدريب والتوظيف، الحج والعمرة، المساعدات المالية، الزواج، والرعاية الأسرية، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة الأخرى التي تهتم بالجانب الاجتماعي والثقافي والترفيهي.
وتسعى "إخاء" إلى تسخير كل إمكاناتها لخدمة الأيتام واليتيمات وبناء علاقة مميزة من كافة الجهات ذات العلاقة للإسهام معها في الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم، وتحقيق التحول المنشود من الاعتمادية إلى المسؤولية.
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
07:25 PM
للتعريف بها وبأنشطتها وبرامجها.. واستقبال التبرعات
تعتزم المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" افتتاح المعرض التعريفي الخامس، غدًا الأحد، وذلك بحي النزهة بالرياض.
وتهدف "إخاء" من افتتاح المعارض إلى التعريف بالمؤسسة وأنشطتها وبرامجها التي تقدمها للمستفيدين الأيتام، واستقبال التبرعات عن طريق الشبكة الإلكترونية، حيث تقدم المؤسسة العديد من الباقات والبرامج للراغبين في دعم الأيتام من خلال برنامج رعاية اليتيم، والصدقة الجارية، وزكاة المال، وسداد الإيجارات وغيرها من البرنامج .
ويُعد معرض "إخاء" بحي النزهة الخامس في مدينة الرياض، إضافة إلى معرض جامع الراجحي ومعرض حي الجزيرة ومعرض البواردي، ومعرض الروضة .
يذكر أن "إخاء" تقدم خدماتها لأكثر من 3500 يتيم ويتيمة "من ذوي الظروف الخاصة" من خلال عشرة فروع بالمملكة، حيث تقدم خدمات: الإسكان والمعيشة، التعليم، التدريب والتوظيف، الحج والعمرة، المساعدات المالية، الزواج، والرعاية الأسرية، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة الأخرى التي تهتم بالجانب الاجتماعي والثقافي والترفيهي.
وتسعى "إخاء" إلى تسخير كل إمكاناتها لخدمة الأيتام واليتيمات وبناء علاقة مميزة من كافة الجهات ذات العلاقة للإسهام معها في الارتقاء بخدماتها المقدمة لهم، وتحقيق التحول المنشود من الاعتمادية إلى المسؤولية.
، "إخاء" تفتتح معرضها التعريفي الخامس بالرياض.. غدًا ،
المصدر : الخليج 365
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