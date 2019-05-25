بالصور.. إنقاذ طفلة سعودية احتُجزت بين جدارين يفصل بينهما 15 سم

دبي - بواسطة محمد فارس تمكَّنت فرقٌ مختصة من الدفاع المدني بمنطقة جازان، من إنقاذ طفلة سعودية تبلغ من العمر 3 سنوات، كانت محتجزة داخل موقع ضيق بين جدارين يفصل بينهما مسافة قصيرة جدًا نحو 15 سم بمنزل ذويها.

ولجأت أسرة الطفلة، التي تسكن في محافظة فيفاء بالقطاع الجبلي شرقي منطقة جازان، إلى الدفاع المدني؛ الذي حضر رجالها على الفور للموقع، وبذلوا جهودًا كبيرة في محاولات لإخراج الطفلة بطرق آمنة؛ حتى لا تتعرض لمضاعفات أو إصابات جسدية.

ونجحت الفرقة في إنقاذ الطفلة والاطمئنان على سلامتها وصحتها، واتضح أنها أصيبت بإصابات طفيفة، وتمّ تسليمها لفرقة أخرى من الهلال الأحمر السعودي؛ لمتابعة حالها وتقديم الرعاية الإسعافية اللازمة لها، وهي حاليًّا بصحة جيدة بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية من قِبل الفرق الميدانية، التي باشرت الواقعة.