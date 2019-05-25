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2019-05-25 الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يعلن بدء التقديم ببرنامج طويق التعاوني متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز بدء التقديم في (برنامج طويق التعاوني) لرفع الطاقة الاستيعابية للجهات وتحسين مخرجات التدريب، وذلك بتوفير خطط ومناهج تدريبية فعّالة. شروط الانضمام للبرنامج: 1- في حال لم يكن المتدرب خريجاً: – يجب أن يكون منتهياً من دراسة جميع المقررات. – أن يكون التدريب الميداني آخر متطلب. – أن يكون التدريب إلزامياً للتخرج من الجامعة. Advertisements – يجب التفرغ تماماً أثناء فترة التدريب كاملةً. – الالتزام بجميع تعليمات البرنامج والمشرفين. 2- في حال كان المتدرب خريجاً: – يجب التفرغ تماماً أثناء فترة التدريب كاملةً. – الالتزام بجميع تعليمات البرنامج والمشرفين. طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا وأشار الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، إلى أنه في حال تم اختيار المتقدم للانضمام في البرنامج، سيتم التواصل معه خلال 14 يوماً، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أعلاه.









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