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خطوات سهلة لمعرفة من قام بحظرك على الواتساب
متابعات الخليج 365 - متابعة
حدد خبراء التقنية والتكنولوجيا بعض الأشياء والخطوات التي يمكنك القيام بها لمعرفة ما إذا كان قد تم حظرك على وتساب، ومنها:
أولاً: التحقق من آخر ظهور:
يتيح واتسآب خاصية إخفاء توقيت آخر ظهور لمستخدميه، إذا لم تشاهد توقيت آخر ظهور لجهة اتصالك فهو ليس مؤشراً أنه تم حظرك.
ثانياً.. أرسل رسالة:
يمكنك إرسال رسالة إلى جهة الاتصال التي تعتقد أنها قامت بحظرك، إذا كانت الرسالة تظهر علامة إرسال واحدة فقط فهذا دليل على أنه تم حظرك بالفعل، أما إذا ظهرت علامتي الإرسال والاستلام على الرسالة فأنت بالتأكيد غير محظور.
ثالثاً.. صورة البروفايل:
إذا لم تتمكن من رؤية صورة البروفايل لجهة اتصالك لفترة طويلة، فمن المحتمل أنك حُظرت.
رابعاً.. إجراء مكالمة:
إذا قمت بالاتصال بجهة اتصالك ولم يقم بالرد عليك فمن المحتمل أنه قام بحظرك، في هذه الحالة لن يتلقى إشعار اتصالك به.
خامساً.. حاول إضافة جهة الاتصال إلى مجموعة واتسآب:
يمكنك ببساطة إنشاء مجموعة واتسآب، وإضافة جهة الاتصال الشخص الذي تريد معرفة ما إذا قام بحظرك، فإذا تلقيت رسالة تقول لا يمكنك إضافة جهة اتصال فهو بالتأكيد قام بحظرك، وهذه أفضل طريقة لمعرفة ذلك.
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