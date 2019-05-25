القيادة تهنئ ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك عبدالله الثاني أبن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للملك عبدالله الثاني أبن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق اطراد التقدم والازدهار. وأشاد ـ أيده الله ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ببرقية تهنئة مماثلة للملك عبدالله الثاني، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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