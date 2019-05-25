، معهد الفيصل للاعتدال يستهدف عدة مجالات بأمسياته الرمضانية ،

محمد بن مسعود - الدمام - ركّز على الجوانب الاقتصادية والفكرية والصحية والاجتماعية

نظّم معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال أمسياته الرمضانية لهذا العام، متناولاً محتوى علمياً ثقافياً يرسخ من خلاله مفهوم الاعتدال في عدة مجالات.

وبدأت فعليات ليالي الاعتدال الرمضانية بمناقشة موضوع الاعتدال الاقتصادي الذي يناقش مفهوم الاعتدال والوسطية بين التبذير والتقتير في النفقة، وما يحققه من مكاسب للفرد والمجتمع، من تقديم الدكتور ثامر باعظيم.

وركزت جلسة أخرى على مفهوم الاعتدال الفكري من تقديم محمد السحيمي، الذي أوضح أن الاعتدال يكافح التطرف في جميع الأديان، وفي جميع المجالات والتعاملات الحياتية.

وكانت الجلسة الثالثة من تقديم الدكتور يحيى المرحبي الذي ناقش موضوع الاعتدال الصحي والاهتمام بالصحة والأكل والنوم، وخصوصاً في رمضان، وناقش بعض العادات الخاطئة التي تحتاج إلى مزيد من التوعية والتثقيف.

واختتمت ليالي الاعتدال الرمضانية بجلسة أخيرة بعنوان "الاعتدال الاجتماعي" من تقديم الدكتور فؤاد مرداد، تطرق فيها إلى أهمية التواصل بين أفراد المجتمع، وكيف أنه يحتاج إلى تقبل النقد منهم والتعايش معهم والتعاون فيما بينهم، والتنافس الشريف الذي يقود للقمة التي تتسع للجميع.

وعلى هامش هذه الأمسيات، أقام المعهد "ممر الاعتدال" وهي فعالية مصاحبة يقوم من خلالها الشخص بالتعرف على سمات الشخصية المعتدلة بطريقة تفاعلية ترسخ هذا المفهوم.

وذكر عميد معهد الاعتدال الدكتور الحسن آل المناخرة، أن هذه الفعالية تمثل مساهمة من المعهد في التوعية والتثقيف المجتمعي في ترسيخ وتعزيز مفهوم الاعتدال ومناقشة العديد من الموضوعات التي تمهّد لمبادرات قادمة يتبناها المعهد.