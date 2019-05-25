محلل سعودي في الدراسات الاستراتيجية: لم يتم دعوة قطر إلى القمتين في مكة لأنها جاسوس لأعداء المنطقة

شن اللواء عبدالله غانم القحطاني المختص في الدراسات الاستراتيجية ، هجوماً على حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري الأسبق ، بعد تصريحاته الأخيرة حول فشل القمم الخليجية والعربية .

ما الذي حرك حمد بن جاسم في هذا التوقيت بالذات ؟

وقال القحطاني في مداخلة عبر قناة روسيا اليوم : ” ما الذي حرك حمد بن جاسم في هذا التوقيت بالذات وبهذه اللغة أليس ما يحيط بالثورة الإيرانية ، أليس الضعف التركي ، وكذلك تحطيم قلاع اإخوان في كل مكان وانهياراتهم الانقلابية .”

سئمنا من حمد بن جاسم وكلامه

وأضاف القحطاني سئمنا من حمد بن جاسم وكلامه ، وتعليقاً على تصريحات الضيف الأخر بالبرنامج ، وهو الكويتي الدكتور عبدالعزيز بدر القطان ، بأن القمم العربية والخليجية ما يصدر عنها هي بيانات مكررة لايتغير فيها إلا التواريخ ، رد القحطاني : ” لا يا أخي عبدالعزيز قممنا الخليجية ناجحة منذ القمة الأولى حتى الآن ، ولولا الله عز وجل ثم هذه القمم وحكمة قادتها ووقوف شعبهم خلفهم ، لما تمتعنا بهذا الاستقرار والرخاء ابتداءاً من الكويت إلى مسقط ” .

ماكر وثعلب حقيقي مراوغ

وتابع القحطاني : ” أما حمد بن جاسم وهذه التغريدات لا أنظر لها من زاوية واحدة فقط ، أن هذا الرجل معروف فهو ماكر وثعلب حقيقي مراوغ لا يمتلك من المصداقية أي شيء وليس له مكانة سواء عند شعبه في قطر أو لدى أي عربي ، وكيف يدعونه للقمة وهو مزق العرب وقتل شعوبهم وأطاح بحكوماتهم ، وهو صاحب الإرهاب الحقيقي ، وهو من أوصى بالانقلاب الأول من قطر منذ ربع قرن ، هو صاحب المبادرة لكل عمل شرير” .

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حمد بن جاسم ربما غير السيجار الهافاني بآخر

وحول تصريحات حمد بن جاسم إن ما سيخرج من بيانات للقمة هو مجرد دعايا وإعلانات ستنسى بعد أسبوع ، أكد القحطاني : ” حمد بن جاسم ربما غير السيجار الهافاني بآخر وغرد هذه التغريدات ، لكن مخرجات القمم الخليجية والعربية ناجحة وهي قوات درع الجزيرة ، هي الوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب الملالي الإيراني وضد الإرهاب بشكل عام ، وهي نبذ الإرهاب القطري الذي يقوده حمد بن جاسم وحمد الأخر ” .

قطر جاسوس لأعداء المنطقة الحاليين

وأشار القحطاني إلى أن سبب تحرك حمد بن جاسم الآن وتغريداته هو عدم دعوة قطر للقمتين ، ودعوتها أمر مستبعد لأنها جاسوس لأعداء المنطقة الحاليين ، وحضورها لن يؤثر لأنها ليس لها وزن في القمة العربية ، لكنها لها وزن على الساحة الإرهابية . واستطرد المختص في الدراسات الاستراتيجية : ” لا نحتاج قوة للدفاع عن أنفسنا ضد الإرهاب ، لدينا من القوة ما يكفي ، وكذلك شراكتنا الفاعلة مع العديد من الدول .”

ثورة إيران الإرهابية

وأضاف : “ما يؤرق حمد بن جاسم ، والدكتور عبدالعزيز وغيرهم كثر ، هو جهود السعودية الذي يحاصر ثورة إيران الإرهابية بأفعالها ، ويحولها من ثورة إلى دولة ” . وأوضح القحطاني : “نحن نرحب بأن تكون قطر كدولة عاقلة من ضمن السرب الخليجي والعربي والإسلامي والدولي ، كما نرحب أيضاً بأن تكون إيران دولة محترمة وعاقلة ، لاتصدر الإرهاب ولا الثورة ولا الزينبيون ولا فاطميون ولا غيرهم ، تصدر لنا الزعفران والفستق فقط والبترول إن شئنا فيما بيننا”

أنت ضد دولتك الكويت

وحول هجوم الدكتور عبد العزيز القطان على القمم العربية والخليجية وعلى المملكة خاصةً ، وجه القحطاني حديثه له قائلاً : ” أنت ضد دولتك الكويت “.