محلل سعودي في الدراسات الاستراتيجية: لم يتم دعوة قطر إلى القمتين في مكة لأنها جاسوس لأعداء المنطقة

شن اللواء عبدالله غانم القحطاني المختص في الدراسات الاستراتيجية ، هجوماً على حمد بن جاسم وزير الخارجية القطري الأسبق ، بعد تصريحاته الأخيرة حول فشل القمم الخليجية والعربية .
ما الذي حرك حمد بن جاسم في هذا التوقيت بالذات ؟
وقال القحطاني في مداخلة عبر قناة روسيا اليوم : ” ما الذي حرك حمد بن جاسم في هذا التوقيت بالذات وبهذه اللغة أليس ما يحيط بالثورة الإيرانية ، أليس الضعف التركي ، وكذلك تحطيم قلاع اإخوان في كل مكان وانهياراتهم الانقلابية .”
سئمنا من حمد بن جاسم وكلامه
وأضاف القحطاني سئمنا من حمد بن جاسم وكلامه ، وتعليقاً على تصريحات الضيف الأخر بالبرنامج ، وهو الكويتي الدكتور عبدالعزيز بدر القطان ، بأن القمم العربية والخليجية ما يصدر عنها هي بيانات مكررة لايتغير فيها إلا التواريخ ، رد القحطاني : ” لا يا أخي عبدالعزيز قممنا الخليجية ناجحة منذ القمة الأولى حتى الآن ، ولولا الله عز وجل ثم هذه القمم وحكمة قادتها ووقوف شعبهم خلفهم ، لما تمتعنا بهذا الاستقرار والرخاء ابتداءاً من الكويت إلى مسقط ” .
ماكر وثعلب حقيقي مراوغ
وتابع القحطاني : ” أما حمد بن جاسم وهذه التغريدات لا أنظر لها من زاوية واحدة فقط ، أن هذا الرجل معروف فهو ماكر وثعلب حقيقي مراوغ لا يمتلك من المصداقية أي شيء وليس له مكانة سواء عند شعبه في قطر أو لدى أي عربي ، وكيف يدعونه للقمة وهو مزق العرب وقتل شعوبهم وأطاح بحكوماتهم ، وهو صاحب الإرهاب الحقيقي ، وهو من أوصى بالانقلاب الأول من قطر منذ ربع قرن ، هو صاحب المبادرة لكل عمل شرير” .
حمد بن جاسم ربما غير السيجار الهافاني بآخر
وحول تصريحات حمد بن جاسم إن ما سيخرج من بيانات للقمة هو مجرد دعايا وإعلانات ستنسى بعد أسبوع ، أكد القحطاني : ” حمد بن جاسم ربما غير السيجار الهافاني بآخر وغرد هذه التغريدات ، لكن مخرجات القمم الخليجية والعربية ناجحة وهي قوات درع الجزيرة ، هي الوقوف صفاً واحداً ضد الإرهاب الملالي الإيراني وضد الإرهاب بشكل عام ، وهي نبذ الإرهاب القطري الذي يقوده حمد بن جاسم وحمد الأخر ” .
قطر جاسوس لأعداء المنطقة الحاليين
وأشار القحطاني إلى أن سبب تحرك حمد بن جاسم الآن وتغريداته هو عدم دعوة قطر للقمتين ، ودعوتها أمر مستبعد لأنها جاسوس لأعداء المنطقة الحاليين ، وحضورها لن يؤثر لأنها ليس لها وزن في القمة العربية ، لكنها لها وزن على الساحة الإرهابية . واستطرد المختص في الدراسات الاستراتيجية : ” لا نحتاج قوة للدفاع عن أنفسنا ضد الإرهاب ، لدينا من القوة ما يكفي ، وكذلك شراكتنا الفاعلة مع العديد من الدول .”
ثورة إيران الإرهابية
وأضاف : “ما يؤرق حمد بن جاسم ، والدكتور عبدالعزيز وغيرهم كثر ، هو جهود السعودية الذي يحاصر ثورة إيران الإرهابية بأفعالها ، ويحولها من ثورة إلى دولة ” . وأوضح القحطاني : “نحن نرحب بأن تكون قطر كدولة عاقلة من ضمن السرب الخليجي والعربي والإسلامي والدولي ، كما نرحب أيضاً بأن تكون إيران دولة محترمة وعاقلة ، لاتصدر الإرهاب ولا الثورة ولا الزينبيون ولا فاطميون ولا غيرهم ، تصدر لنا الزعفران والفستق فقط والبترول إن شئنا فيما بيننا”
أنت ضد دولتك الكويت
وحول هجوم الدكتور عبد العزيز القطان على القمم العربية والخليجية وعلى المملكة خاصةً ، وجه القحطاني حديثه له قائلاً : ” أنت ضد دولتك الكويت “.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل سعودي في الدراسات الاستراتيجية: لم يتم دعوة قطر إلى القمتين في مكة لأنها جاسوس لأعداء المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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