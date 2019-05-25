مورينيو يصدم تشيلسي بشأن هازارد

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علي البحيريالجمعة 2019/5/24 05:28 مساء بتوقيت أبوظبي
جوزيه مورينيو وإيدين هازارد
وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد الإنجيزي السابق، صدمة لجماهير تشيلسي بشأن مستقبل البلجيكي إيدين هازارد لاعب "البلوز".
ويقترب هازارد من الرحيل عن تشيلسي عقب نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال يوم 29 مايو/أيار الحالي، والانتقال لريال مدريد حسبما كشفت تقارير صحفية إسبانية مؤخرا.
وقال مورينيو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "يبدو أنها المباراة الأخيرة لهازارد باللون الأزرق، لقد كان حاسما لتشيلسي في الجيل الحالي".
وأضاف: "أعتقد أن هازارد سيحاول أن يكون اللاعب الأهم في أرض الملعب وجلب الفوز لفريقه ثم الرحيل".
وأتم: "ربما لا أريد أن أقول أكثر من المحتمل، ولكنه سيذهب إلى ريال مدريد بعد أن يحقق آخر بطولة مع تشيلسي".
ويمتد عقد إيدين هازارد (28 عاما) مع تشيلسي حتى صيف عام 2020، وشارك في 51 مباراة بكل البطولات هذا الموسم سجل خلالها 19 هدفا وصنع 16.
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