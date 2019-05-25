محمد بن مسعود - الدمام - اعتقل منذ 13 عاماً بسبب تجاوز الحدود علمت "الخليج 365" بأن جثمان السجين السعودي سليمان حمدان صالح الشمري، والذي توفي داخل السجون العراقية، سيصل مطار الملك فهد الدولي ظهر اليوم السبت عبر الخطوط التركية. وكان الشمري قد اعتقل بتاريخ 24/6/2006م بقضية تجاوز الحدود وقد توفي داخل السجون العراقية بسبب مرض بالتهاب رئوي حاد. وصول جثمان الشمري المعتقل بالسجون العراقية اليوم للدمام صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-25 علمت "الخليج 365" بأن جثمان السجين السعودي سليمان حمدان صالح الشمري، والذي توفي داخل السجون العراقية، سيصل مطار الملك فهد الدولي ظهر اليوم السبت عبر الخطوط التركية. وكان الشمري قد اعتقل بتاريخ 24/6/2006م بقضية تجاوز الحدود وقد توفي داخل السجون العراقية بسبب مرض بالتهاب رئوي حاد. Advertisements 25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440 01:35 AM اعتقل منذ 13 عاماً بسبب تجاوز الحدود اعتقل منذ 13 عاماً بسبب تجاوز الحدود علمت "الخليج 365" بأن جثمان السجين السعودي سليمان حمدان صالح الشمري، والذي توفي داخل السجون العراقية، سيصل مطار الملك فهد الدولي ظهر اليوم السبت عبر الخطوط التركية. وكان الشمري قد اعتقل بتاريخ 24/6/2006م بقضية تجاوز الحدود وقد توفي داخل السجون العراقية بسبب مرض بالتهاب رئوي حاد. ، وصول جثمان الشمري المعتقل بالسجون العراقية اليوم للدمام ،

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