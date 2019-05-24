السعودية | “متحدّث التعليم” يوضّح شروط اختيار الرغبات المكانية للمتقدمين على الوظائف التعليمية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “متحدّث التعليم” يوضّح شروط اختيار الرغبات المكانية للمتقدمين على الوظائف التعليمية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - متابعات وجّه المتحدث الرسمي لوزارة التعليم “مبارك العصيمي”، اليوم الجمعة، رسالةً هامة للمتقدمين والمتقدمات لشغل الوظائف التعليمية ذكر فيها شروط اختيار الرغبات المكانية. Advertisements ونوّه العصيمي في تغريدةٍ له بـ “تويتر”، أنه على المتقدمين اختيار الإدارات التي يوجد فيها احتياج يتفق مع مرحلة المؤهل الدراسي عند اختيارهم الرغبات المكانية، مشيرا إلى أن التعديل على الرغبات متاح حتى نهاية فترة التقديم. كما أضاف متحدث التعليم، بأنه يجب أيضاَ عند اختيار تلك الرغبات أن يتفق احتياج الإدارات المراد اختيارها مع اختبار قياس المطلوب للمؤهل، وفق ما هو محدد في دليل التخصصات التعليمية.

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