الان تتابع بعد عاصفة غضب.. ستاند أب كوميدي أساء لرجال الأمن: سامحونا على الخطأ والقصور والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قدم ياسر بكر، مدير الكوميدي كلوب، اعتذارا للشعب السعودي والجمهور، بعد عاصفة غضب اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على خلفية فيديو ظهر به في إحدى المناسبات أساء فيه لرجال الأمن.

وقال ياسر بكر عبر حسابه الرسمي على تويتر، “والله نحبكم ولا نريد أن نزعج أحدا. وسامحونا على الخطأ والقصور”.

وكان الكوميدي كلوب أصدر بيان اعتذار قال فيه “مؤخرا نتحمل المسؤولية عن هذه القيمة بسبب بعض الأمور التي لم نوفق فيها لذا نعتذر عن كل أمل وانزعاج قد تسببنا به، فلا ينبغي أن يكون للمحتوى المزعج وغير المناسب تواجد في قائمة ما ننشر، ونعترف أيضا أننا تباطأنا كثيرا في إيجاد الحلول الجذرية للمحافظة على هذه القيمة”.

وأضاف البيان “نكرر اعتذارنا لما تسببنا به من إزعاج، ونحن كشركة سعودية نعتز بقيم دولتنا ونؤكد امتثالنا لقوانينها ولا يمكن أن نمس ثوابتنا، سائلين الملوى أن يصون مملكتنا حكومة وشعبا ويحفظ جنودها البواسل من كل مكروه، ونؤكد بأننا سنتخذ الإجراءات القانونية التي يكفلها النظام تجاه كل من حاول التشكيك أو الإساءة للكوميدي كلوب ومقاضاته، إذ نحن في دولة لها قضاؤها والذي يردع كل من يعتدي على الغير بغير وجه حق”.

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وتابع “هذا البيان ليس مجرد امتصاص للغضب ولكنه قرار بأن نمارس عملنا بشفافية عالية وسنستمر بتزويدكم بآخر المستجدات”.

وأصدرت النيابة العامة، السبت الماضي، قرارًا باستدعاء أحد الممثلين (كوميديان) والتحقيق معه حول صحة مقطع وتغريدات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي إساءة لرجال الحد الجنوبي.

جاء ذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسيء لرجال الحد الجنوبي، وصور تغريدات فيها تجاوزات تستحق العقوبة.

وأكدت “النيابة العامة”، أنها ستقوم برصد التجاوزات وملاحقة أصحابها؛ حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وكان مغردون تناقلوا فيديو للكوميديان أسامة سالمين، قدمه في “ستاند أب كوميدي”، متهمين إياه بالسخرية جنود الحد الجنوبي.

يذكر أن عروض استاند أب كوميدي شهدت في السنوات الأخيرة عروضا قد تجاوزت اللوائح والقوانين والأعراف، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين إلى المطالبة لمنع هذه العروض التي تعرض بشكل عشوائي.