السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم 18 توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في محافظات حضرموت الصحراء والوادي ومأرب وصنعاء

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل لليوم 18 توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في محافظات حضرموت الصحراء والوادي ومأرب وصنعاء والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس
يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثامن عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة في شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.
ففي محافظة حضرموت الصحراء تم توزيع 236 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات، وعابري السبيل في مديرية العبر.
كما جرى في محافظة مأرب توزيع 1,632 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات والنازحين، وعابري السبيل في مدينة مأرب.
وفي محافظة حضرموت الوادي تم توزيع 500 وجبة إفطار جاهزة على المرضى في المستشفيات ، ونزلاء السجون والنقاط الأمنية، وعابري السبيل في مديرية سيئون.
فيما تم توزيع 1,326 وجبة إفطار جاهزة على نازحي العاصمة صنعاء ونازحي مديرية أرحب ونازحي مخيم الميل.
ويأتي هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بها بلادهم.
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