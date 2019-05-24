فيديو.. المغامسي يوضح الفرق بين المساجد في الاعتكاف

2019-05-24

متابعات الخليج 365 -الرياض

أكّد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي أن الأصل في الاعتكاف أنه لا يصح إلا في مسجد تُقام فيه صلاة الجماعة.

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وأوضح المغامسي خلال حلقة اليوم من برنامج منابر النور على قناة MBC أن بعض العلماء أباح الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه جماعة، واشترطوا أن يذهب المعتكف لصلاة الجمعة في المسجد الذي تقام به الجماعة بشرط ألا يُبكر في الخروج من الاعتكاف، وألا يتأخر بعد صلاة الجمعة.

كما حدّد المغامسي الحالات التي يجوز للمعتكف فيها أن يخرج من المسجد وأقوال العلماء فيها.