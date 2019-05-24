الان تتابع “مدني العارضة” يواصل جهودة في البحث عن المفقود بوادي جيزان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 تكثف فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة جهودها في البحث عن المفقود في وداي جيزان. وقال الدفاع المدني في تغريدة له عبر “تويتر”، اليوم الجمعة: “مدني العارضة يواصل جهودة في البحث عن المفقود بوادي جيزان بواسطة فرق الإنقاذ والغوص وبمساندة المتطوعين”.

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