“كشفت عن أقساط المركبة بعد اتهامها بالكذب”.. صاحبة السيارة المحروقة بالمدينة تتوعد وتهدد...

قالت الممرضة “ه. أ” التي أحرق مجهول سيارتها في المدينة المنورة إنها تعرف الجاني جيدا وأبلغت الأجهزة الأمنية بذلك، متوعدة كل من أساء لها وشوه سمعتها في مواقع التواصل الاجتماعي بالملاحقة القضائية. وقالت إنه لا يوجد خصومة أو عداء لها مع أحد إلا الجاني المتهم بإضرام النار في المركبة، مشيرة إلى أنها أم لثلاثة أطفال وظلت تقود سيارتها الخاصة منذ السماح للنساء بالقيادة ومتبقي عليها من أقساط المركبة 18,300 ريال.

وأكدت الممرضة اتهامها لشخص محدد بإضرام النار في سيارتها وأن البعض اتهمها عبر مواقع التواصل بالكذب ومحاولة الحصول على استعطاف من الرأي العام، مؤكدة عزمها على ملاحقة كل من أساء إليها. وأشارت إلى أنه منذ وقوع الحادثة ظلت وأسرتها في حالة قلق وخوف، متابعة: “أنا وأطفالي نشعر بالخوف ولا نخرج من المنزل خوفا من الإيذاء، واضطر زوجي إلى إغلاق المعرض الذي يعمل فيه”.