عثرت فرق الإنقاذ في محافظة العرضيات، اليوم الجمعة، على المواطن الذي جرفته السيول أثناء عبوره على قدميه وادي يبه متوفيا. وعصر أمس الخميس شهدت المحافظة أمطاراً غزيرة، سالت على أثرها الأودية والشعاب.
وفي الساعة 10:04 ورد مساءً من يوم أمس الخميس، بلاغا عن شخص جرفته سيول في أثناء عبوره الوادي على قدميه، وذلك في وادي يبه؛ التابع لمركز الويد جنوبي المحافظة، وفي الساعة 1:00 صباحاً عثر عليه متوفى على بُعد 3 كم من موقع جرفه. وتبيّن أنه مواطن ويدعى عامر العماري؛ ويبلغ من العمر 42 سنة، وجرى نقله إلى مستشفى ثريبان العام، وتمّ تسليم الحالة إلى الشرطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. السيول تجرف مواطنا بالعرضيات.. وصدمة لحظة العثور عليه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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