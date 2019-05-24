السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا يستقبل حاكم إقليم جاوه الغربية



جاكرتا 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي بمكتبه اليوم، حاكم إقليم جاوه الغربية رضوان كامل، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، خصوصاً مع إقليم جاوه الغربية.

// انتهى //

10:50ت م

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