السعودية اليوم / خيمة الإعلاميين بمهرجان الفانوس الرمضاني بعرعر تختتم فعالياتها



عرعر 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

اختتمت أمس، فعاليات خيمة الإعلاميين بمهرجان فانوس الرمضاني الأول بعرعر، الذي تنظمه أمانة منطقة الحدود الشمالية ، وذلك في الحديقة الذكية بشارع النخيل.

واستضافت الخيمة خلال أيام المهرجان عدد من المسؤولين والمثقفين والشعراء بالمنطقة، حيث جرى مناقشة عدداً من المواضيع التي تخدم المنطقة، وتحدث ضيوف الخيمة الإعلامية عن تاريخ وتراث المنطقة، واستعرض رئيس النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة ماجد المطلق تاريخ التابلاين ونشأة الأحياء والتعليم بالمنطقة، فيما تناول محمد مرشد العطيفي تواريخ مهمة بالمنطقة والزوار والرحالة وما كتبوه عن عرعر وأرياف المنطقة.

وتأتي مشاركة الإعلاميين بالمهرجان امتداداً للمشاركة المجتمعية وملامسة الجوانب التي تهم المواطن، إضافة لمحاولة تطوير العمل الإعلامي بالمنطقة وتبادل الأفكار الإعلامية بما يخدم المنطقة وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

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10:40ت م

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