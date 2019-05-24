سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 19 رمضان 1440 هـ الموافق 24 مايو 2019 م واس

أبرزت ألصحف الليبية الصادرة اليوم،زيارة رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج إلى الجزائر،ولقاؤه الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح،وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا،موضحة تحذير بن صالح من أن إستمرار القتال في ليبيا من شأنه أن يعمق الإنقسامات ويزيد من الإحتقان السياسي الداخلي ويغذي التدخلات الخارجيةبل ويفاقمها.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، موضحة تواصل الأشتباكات العسكرية بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق، فى عدة محاور، مع عودة القصف الجوى الليلى بين الطرفين ، مبينة تزايد عدد القتلى الى 512قتيل ، وإصابة أكثر من 2500 جريح ومزوح أكثر من 75 الف شخص من مناطق الإقتتال ، محذرة من تفاقم معاناة المواطنيين من إستمرارالقتال.

وتطرقت الصحف إلى تأكيد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا على دعم بلاده لقرار قوي داخل مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس،مشيرا إلى أن برلين “تدعم بشكل كامل قراراً قوياً يدعو إلى وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية والتنفيذ الصارم لحظر الأسلحة .

ونوهت إلى بيان المنظمة الدولية للهجرة ، وتحذيرها إنه لا توجد موانئ آمنة في ليبيا مطالبة بعدم إعادة المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز، مضيفة أن 200 مهاجر عادوا الآن إلى الشاطئ الليبي في حين أن الاشتباكات المسلحة تكثف في العاصمة طرابلس.

وعرجت الصحف على تصريحات المبعوث الآممى غسان سلامه ، أنه يجب عدم تجاهل دور المشير حفتر، موضحا أن الجيش طرف مهم ويسيطر على 75 % من ليبيا وبين سبعين وخمسة وسبعين في المئة من حقول النفط ،محذرا مما وصفه بتفاقم الأوضاع في ليبيا، في ظل استمرار القتال بالعاصمة طرابلس.

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