فيديو.. الفساد يحرق تركيا.. حزب أردوغان إلى أين؟!

2019-05-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضاع اقتصادية متردية، واليأس يحيط بالشباب التركي من كل مكان، بحثًا عن عمل يكفل له لقمة العيش.

ومثال على ذلك قصة الشاب أيوب دال، الذي أحرق نفسه بعد أن صارع لإيجاد وظيفة بهيئة العمل التركية.

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وجد الشاب قبولًا وفرصة للعمل في بلدية شاهين باي، ولكن البلدية يحكمها حزب العدالة والتنمية.

وتفاجأ الشاب أيوب بالإقالة قبيل مباشرته العمل، مما اضطره للانتحار بحرق نفسه أمام مبنى البلدية تظلمًا من الفساد.