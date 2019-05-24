بعد عرض “العاصوف” حلقات مقتحم الحرم … مغردون يستعرضون الرتب العسكرية لأبناء “جهيمان” ودرجاتهم...

تفاعل السعوديون، مع حلقات مسلسل العاصوف التي سلطت الضوء على حادثة اقتحام جهيمان العتيبي للحرم المكي ، فيما نشر بعضهم صوراً لأبناء جهيمان وذكر وظائفهم الحالية. ويعمل أبناء جهيمان العتيبي حالياً ، ما بين عميد في الحرس الوطني، ومهندس في الاتصالات حامل لشهادة الدكتوراه وثالث موظف مرموق في إمارة الرياض، بمباركة من خادم الحرمين عندما كان أميراً للرياض قبل سنوات مضت، بالإضافة لاثنين من الإناث، أكملوا تعليمهم ويعيشون حياة طبيعية .

وأشار المهتمون بالشأن السياسي، أن احتواء أبناء جهيمان يدخل ضمن قاعدة “لا تزر وازرة وزر أخرى” التي تتخذها المملكة. وعلّق أحد “السنابيين” السعوديين بأن الأمر لا يقتصر فقط على أبنائه، ولكن أيضاً من تربطهم به علاقة وطيدة من ذوي رحمة، أمثال شاعر الحرس الوطني الأشهر في المملكة خلف بن هذال العتيبي، إذ اتضح أن أخته كانت زوجة جهيمان، ولم يزل على الرغم من ذلك يترقى حتى وصل رتبة اللواء.