ولي العهد يلتقي نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني

التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة، مع نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير.

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فيما حضر من الجانب السوداني، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري السوداني الفريق شمس الدين كباشي.

ووصل نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى جدة مساء أمس الخميس.

وكان في استقبال الفريق دقلو بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة.

وحضر الاستقبال نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان، وعددٌ من المسؤولين المدنيين والعسكريين.