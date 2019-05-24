السعودية اليوم / مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وجريان السيول



نجران 18 رمضان 1440هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع لأخذ الحيطة والحذر، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة.

كما دعت إلى الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة، والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بنجران الجميع باتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على بوابة التوعية الوقائية، ومواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

من جهته أوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة نجران اللواء غازي بن يحيى الألمعي، أن مديرية الدفاع المدني بنجران عملت على اتخاذ كافة الإجراءات لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية للقوى البشرية والآلية من خلال المتابعة المستمرة ومتابعة برامج التدريب على رأس العمل، بالإضافة إلى جاهزية كافة الإدارات والمراكز وفرق الإنقاذ والإنقاذ المائي و الغواصين بمعدات الإنقاذ والغوص و القوارب لمواجهة أي طارئ لا سمح الله، متمنيًا السلامة للجميع.

//انتهى//

02:51ت م

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