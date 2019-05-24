السعودية اليوم / الهلال الأحمر بنجران يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة



نجران 18 رمضان 1440هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة نجران جاهزيتها بفرق إسعافية إضافية، لمواجهة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بنجران سعود حمد آل دويس، أن عدد الفرق الإسعافية العاملة بمنطقة نجران ١٧ فرقة إسعافية، وتم زيادتها لمواجهة الحالات الطارئة لتصبح ٢٥ فرقة إسعافية، مجهزة بـ 30 سيارة إسعاف و50 مسعفًا.

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02:07ت م

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