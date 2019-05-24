السعودية | توزيع سلال غذائية في الصومال.. مركز الملك سلمان للإغاثة عطاء لا ينتهي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:12 صباحًا, 24 مايو 2019 م المناطق - الرياض يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السابع عشر توزيع السلال الغذائية لشهر رمضان المبارك للفقراء والنازحين في الصومال لعام 1440هـ .

وجرى توزيع السلال الغذائية في مديرية السلام بمدينة هرجيسا ومحافظة فرويني، تزن 45 طنًا، تتكون السلة الواحدة من المواد الأساسية كالأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمكرونة، يستفيد منها 3,000 فرد بواقع 500 أسرة.

و تقدم محافظ دار السلام عيسى موسى بالشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للشعب الصومالي وإيصال المساعدات للمستحقين في شهر رمضان المبارك.

كما شكر ممثل الهيئة الوطنية لمكافحة الطوارئ المملكة حكومة وشعبًا ومركز الملك سلمان للإغاثة لتوزيع السلال الغذائية الرمضانية بستة مواقع في صومالي لاند، إضافة إلى تقديم السلال الغذائية إلى دار الأيتام في هرجيسا .

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