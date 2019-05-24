تقارير تتكهن بموعد الإعلان عن تولي جوارديولا تدريب يوفنتوس

تكهنت تقارير صحفية عن موعد تولي الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قيادة يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

وكانت العديد من التقارير كشفت عن توصل جوارديولا لاتفاق مع يوفنتوس على تدريب الفريق في الموسم المقبل، ليكون بديلا للإيطالي ماسيميليانو أليجري.

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وقالت وكالة "جيورناليستيكا إيطاليا" إن نادي يوفنتوس اتفق مع جوارديولا على تولي تدريب الفريق لمدة 4 مواسم، على أن يحصل على راتب سنوي قيمته 24 مليون يورو.

وأكد المصدر أن المدرب الإسباني سيقوم بتوقيع العقود مع النادي الإيطالي يوم 4 يونيو/حزيران المقبل، قبل 10 أيام من الإعلان الرسمي عن إتمام التعاقد.

يُذكر أن جوارديولا نفى في العديد من المناسبات إمكانية تدريب يوفنتوس في الموسم المقبل، مؤكدا أنه لن يرحل عن مانشستر سيتي بعد نهاية هذا الموسم.