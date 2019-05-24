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ترامب: إيران ترعى الإرهاب وسنرسل مزيدًا من الجنود إن تطلب الأمر
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، أن “إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط”.
وأكّد أن “إيران وراء كل المشاكل والاضطرابات في الشرق الأوسط”، موضحًا أن “طهران خلف أكثر من 14 هجومًا”.
وقال: “سأرسل حتمًا المزيد من الجنود لدرء خطر إيران إذا تطلب الأمر”، موضحًا أنه لا يجد حاجة لهذا في الوقت الحالي.
وفي المجال الاقتصادي، أكد ترمب، من داخل البيت الأبيض، أن الاقتصاد الأميركي في ازدهار متواصل.
وذكر أن التوصل لأي اتفاق تجاري مع الصين، يجب أن يشمل ما تقوم به شركة هواوي، وحتى ذلك الحين سنتعامل مع المخاطر الأمنية لما تقوم به الشركة الصينية.
وشن هجومًا عنيفًا على الديمقراطيين، وقال إنهم يعانون من خسارتهم في انتخابات 2016، وأنهم لم يفعلوا خلال السنوات الماضية غير إعاقة التقدم، في إشارة إلى خلاف ثار بينه وبين رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، الأربعاء، وتسبب في إلغاء اجتماع بينهما داخل البيت الأبيض.
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