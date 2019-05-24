، أمير تبوك يثمن جهود التعليم في الإعداد للحملة الصيفية لمحو الأمية بقطاع الوجه ،

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ثمّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في خطاب جهود الإدارة في الإعداد للحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاع الوجه بتبوك، ضمن مشروع مبادرة التوسع في تعليم الكبار ومحو الأمية التي اعتمدتها وزارة التعليم.
وقدم أمير المنطقة شكره وتقديره لمدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بعد اعتماد مشروعات الوزارة التي تعقد في أربع مناطق في المملكة هذا الصيف لمدة شهرين في الفترة من 4- 10 شوال المقبل إلى 4 ذي الحجة القادم.
ومن جهة أخرى أعرب مدير عام التعليم بمنطقة تبوك عن اعتزازه ومنسوبي الإدارة باهتمام وحرص أمير منطقة تبوك وتوجيهاته الكريمة المستمرة لدعم العمل التعليمي في المنطقة.
وأكد "العمري" اكتمال تحضيرات الإدارة لبدء هذه الحملة في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمية في المجتمع، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد؛ وفقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030، ونشر المعرفة والتعليم في كل القرى والهجر بالوجه، وفق منظومة من البرامج والفعاليات التعليمية، وبمشاركة مجتمعية واسعة من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف الوصول إلى أكبر عددٍ من المستفيدين والمستفيدات.
أمير تبوك يثمن جهود التعليم في الإعداد للحملة الصيفية لمحو الأمية بقطاع الوجهنواف الغضوري الخليج 365 2019-05-24
ثمّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في خطاب جهود الإدارة في الإعداد للحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاع الوجه بتبوك، ضمن مشروع مبادرة التوسع في تعليم الكبار ومحو الأمية التي اعتمدتها وزارة التعليم.
وقدم أمير المنطقة شكره وتقديره لمدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بعد اعتماد مشروعات الوزارة التي تعقد في أربع مناطق في المملكة هذا الصيف لمدة شهرين في الفترة من 4- 10 شوال المقبل إلى 4 ذي الحجة القادم.
ومن جهة أخرى أعرب مدير عام التعليم بمنطقة تبوك عن اعتزازه ومنسوبي الإدارة باهتمام وحرص أمير منطقة تبوك وتوجيهاته الكريمة المستمرة لدعم العمل التعليمي في المنطقة.
وأكد "العمري" اكتمال تحضيرات الإدارة لبدء هذه الحملة في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمية في المجتمع، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد؛ وفقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030، ونشر المعرفة والتعليم في كل القرى والهجر بالوجه، وفق منظومة من البرامج والفعاليات التعليمية، وبمشاركة مجتمعية واسعة من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف الوصول إلى أكبر عددٍ من المستفيدين والمستفيدات.
24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
12:26 AM
تعقد في 4 مناطق بالمملكة لمدة شهرين من 4 شوال إلى 4 ذي الحجة القادم
ثمّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في خطاب جهود الإدارة في الإعداد للحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاع الوجه بتبوك، ضمن مشروع مبادرة التوسع في تعليم الكبار ومحو الأمية التي اعتمدتها وزارة التعليم.
وقدم أمير المنطقة شكره وتقديره لمدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، بعد اعتماد مشروعات الوزارة التي تعقد في أربع مناطق في المملكة هذا الصيف لمدة شهرين في الفترة من 4- 10 شوال المقبل إلى 4 ذي الحجة القادم.
ومن جهة أخرى أعرب مدير عام التعليم بمنطقة تبوك عن اعتزازه ومنسوبي الإدارة باهتمام وحرص أمير منطقة تبوك وتوجيهاته الكريمة المستمرة لدعم العمل التعليمي في المنطقة.
وأكد "العمري" اكتمال تحضيرات الإدارة لبدء هذه الحملة في إطار جهود الدولة للقضاء على الأمية في المجتمع، وخفض معدلاتها إلى أقصى حد؛ وفقًا لرؤية المملكة الطموحة 2030، ونشر المعرفة والتعليم في كل القرى والهجر بالوجه، وفق منظومة من البرامج والفعاليات التعليمية، وبمشاركة مجتمعية واسعة من الجهات ذات العلاقة؛ بهدف الوصول إلى أكبر عددٍ من المستفيدين والمستفيدات.
، أمير تبوك يثمن جهود التعليم في الإعداد للحملة الصيفية لمحو الأمية بقطاع الوجه ،
المصدر : الخليج 365
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