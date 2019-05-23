شاهد.. فيديو مرعب للحظة سقوط طفل داخل سيل في نجران

جدة - عمرو شويل تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة نجران، اليوم، في تدفق السيول، واحتجاز عدد من المواطنين وانجراف سيارات.

وأعلن الدفاع المدني في نجران إخلاء 3 عوائل بحي دحضة وعائلة مكونة من 9 أشخاص بحي الأثايبة بسبب دخول مياة الأمطار لمنازلهم، كما أخرج 3 أشخاص احتجزو بوادي عرقان و15 شخصا احتجزو داخل مركباتهم وسط السيول نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة وجميعهم بصحة جيدة.

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ووثق مواطنون عددا من مقاطع الفيديوهات ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن الفيديوهات لحظة انجراف طفل داخل سيل شديد.

الطفل الذي كان يلعب بالقرب من السيل، ويصوره أحد المواطنين فجأة سقط إلى داخل السيل الذي جرفه إلى مسافة طويلة.

رواد مواقع التواصل أكدوا إنقاذ الطفل وانتشاله من السيل إلى مكان آمن.