قررت الإدارة العامة للمرور منع دخول المركبات للمنطقة المركزية بمكة المكرمة خلال الفترة من 23 إلى 27 رمضان الحالي. ودعا “المرور” قاصدي المسجد الحرام للالتزام بإيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة لهم بداخل العاصمة المقدسة وخارجها، واستخدام وسائل النقل العام المتوفرة للوصول إلى الحرم.

وأشار “المرور” في تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر” إلى توفر العديد من المواقف المتاحة لإيقاف المركبات بمكة المكرمة أثناء موسم العمرة، وأرفق روابط بإحداثيات تلك المواقف.

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كانت هذه تفاصيل خبر أمن العمرة ينبه بمنع دخول المركبات لمركزية مكة 4 أيام في أواخر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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