حد الدخل المانع للحصول على عطاء سند محمد بن سلمان للزواج

والدخل المقصود هو المبلغ المسجل – والخاضع للاشتراك – لدى الجهات الحكومية (سواءً المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الخدمة المدنية أو المؤسسة العامة للتقاعد) ، أما من ليس لديه دخل ثابت، فيعتبر ضمن الفئة المستحقة، ما لم يكن مسجلاً في مؤسسة أو شركة تجارية بدخل محدد يفوق ما هو موضح في شروط المبادرة.

والمعروف أن التقديم والقبول في برنامج محمد بن سلمان أو أي من مبادراته لا يعني ضمان استحقاق العطاء، ويقوم البرنامج بدراسة الطلبات والتأكد من صحة البيانات ومن ثم عرضها على لجنة التقييم، وسيتم إقرار قوائم المستفيدين بناءً على الخطة المعتمدة بهدف تحقيق الأثر.

يذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان هو برنامج عطاء خيري بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليكون مظلة تندرج تحتها العديد من المساهمات الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سنداً وعوناً لهم. Advertisements ما هي مبادرة سند الزواج أما مبادرة سند الزواج فهي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثاً لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة. شروط أهلية سند الزواج