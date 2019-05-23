«هدف» يعلن بدء التسجيل في معرض «لقاءات» للتوظيف

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل لمنشآت القطاع الخاص، في معرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف. ويُمكِّن المعرض المنشآت من عرض الفرص الوظيفية المتاحة لديها إلكترونيًّا خلال فترته (30 يونيو-4 يوليو/2019م)، ويمكن أيضًا الباحثين عن عمل من التقديم عليها والتواصل المباشر مع أصحاب العمل.

ودعا «هدف» منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل عبر الرابط؛ حيث يهدف المعرض -الذي يأتي بقالب افتراضي على شبكة الإنترنت- إلى المساهمة الفعالة في توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، وتلبية الاحتياجات البشرية لدى منشآت القطاع، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ومعرض لقاءات الإلكتروني للتوظيف معرض إلكتروني تفاعلي مخصص للتوظيف لفترة زمنية محددة وبخاصية التواصل المباشر مع أصحاب العمل؛ وذلك بهدف خدمة الباحثين عن عمل السعوديين من كافة أنحاء المملكة، وباستخدام أحدث تقنيات عرض المنصات الإلكترونية، من خلال أجهزة الكمبيوتر والجوال.

ويسعى المعرض -باعتباره أداةً من أدوات المواءمة الوظيفية الإلكترونية- إلى تسهيل عملية عرض الفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص في مجالات وظيفية عامة أو متخصصة، مع إمكانية التقديم عليها من قبل الباحثين عن عمل والتواصل المباشر مع أصحاب العمل بهدف التوظيف.