بالصور.. «الراجح» يرعى ختام الأنشطة الرمضانية بنادي حي سعود الكبير في البكيرية

رعى مدير تعليم البكيرية رئيس الفريق التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية الدكتور خالد بن راجح الراجح، مساء أمس الأربعاء، ختام المسابقات والأنشطة الرمضانية بنادي الحي بمدرسة سعود الكبير الابتدائية، والتي تأتي ضمن مشروع إجازتي4 الفترة الأولى تحت شعار «صيف سعيد .. وقتك مفيد».

وشهد الحفل الختامي حضور مدير إدارة شؤون المباني المهندس إبراهيم العجمي، ورئيس قسم النشاط الطلابي ممثل أندية مدارس الأحياء إبراهيم الدريبي، وأمين الإدارة خالد السديس، ومشرف النشاط الرياضي علي النوشان، ومشرف الأمن والسلامة منصور الجربوع، ومشرف الأمانة عبدالرحمن الحديثي، وعدد من القيادات التعليمية ومنسوبي النادي.

وتضمن حفل الختام العديد من الفقرات منها المباراة الختامية للدورة الرمضانية لكرة القدم لنادي الحي، وكرة الطائرة وتنس الطاولة ودوري البلايستيشن تحت شعار «لا للتعصب الرياضي»، بالإضافة للمسابقات الثقافية، واطلع الراجح والحضور على فعاليات نادي الحي المتنوعة مستمعين لشرح موجز عن منجزات نادي الحي وبرامجه.

Advertisements

وشهد الراجح والحضور المباراة النهائية لدوري نادي الحي بين فريقي الأندلس وهولندا، والتي انتهت بفوز فريق هولندا، وبعد ذلك تم تكريم اللاعب يوسف سفر كأفضل حارس، وعبدالكريم علي كهداف للبطولة، ومعاذ المطيري كأفضل لاعب، واللاعب المثالي فيصل الحربي، وتم تسليم الكأس والميداليات للفريق الفائز .

من جانبه، أعرب الراجح عن شكره وتقديره لرئيس قسم نشاط الطلاب ممثل أندية مدارس الحي «بنين» إبراهيم الدريبي، ولقائد نادي الحي يوسف بن علي الفريح، ولجميع العاملين والمشرفين بالنادي على جهودهم المبذولة في إخراج النادي في هذه الصورة الجاذبة الأكثر من رائعة، كما أعرب عن شكره وتقديره للداعمين للنادي على دعمهم الأندية وهم الشيخ صالح العلي الدخيل الله، وأسامة بن محمد السويلم، والأستاذ مساعد بن محمد السويلم.

وأبدى رئيس قسم النشاط الطلابي إبراهيم الدريبي عن سعادته برعاية مدير التعليم لختام فعاليات وأنشطة نادي الحي الرمضانية، مؤكداً أن هذه الرعاية داعم للجميع للاستمرارية في العطاء وبذل الجهد لإضافة ما هو أفضل مستقبلاً، مشيدًا بما قدم من فقرات وبرامج في نادي الحي منذ انطلاقته.

وأوضح أن النادي يسعى لتقديم البرامج والفعاليات التي تعود على النشء بالفائدة والمصلحة والذي يشرف عليه نخبة من الزملاء المشرفين والعاملين من خلال تفاعلهم وحرصهم على المصلحة العامة للطلاب مقدمًا الشكر والتقدير للجميع.