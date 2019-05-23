«تراحم جازان» تطلق حملة إلكترونية للتعريف بمهامها وأهدافها

قالت إن آلية تسديد الديون تحكمها معايير وضوابط
أطلقت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمنطقة جازان هذا الأسبوع، حملتها الإلكترونية بالتعاون مع عدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات ونجوم «السوشيال ميديا»، للتعريف بمهام وأنشطة وبرامج اللجنة الهادفة لتفريج كربات السجناء المعسرين، والمساهمة في التخفيف من معاناة أسر النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة تقديرًا لظروفهم.
وأوضح رئيس اللجنة علي بن موسى زعلة، أن آلية تسديد الديون تحكمها معايير وضوابط معتمدة، من أهمها أن يكون الشخص نزيلًا بأحد السجون التابعة للمديرية العامة للسجون، ومضى عليه تسعون يومًا على الأقل، وأن يكون المبلغ المطالب به خمسين ألف ريال فما دون، كمرحلة أولى على ضوء التبرعات الواردة، وألا يكون الدَّيْن مقترنًا بجريمة جنائية مثل السرقة أو النصب والاحتيال والاختلاس، وألا يكون السجين قد استفاد من التسديد في السنوات الماضية.
ودعا زعلة، رجال وسيدات الأعمال وفاعلي وفاعلات الخير للتفاعل مع الحملة والمبادرة بتقديم ما تجود به أنفسهم من زكوات وتبرعات في هذا الشهر المبارك؛ لدعم اللجنة على أداء مهامها الإنسانية في خدمة الفئات المستهدفة .
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