السعودية اليوم / تدشين خدمة إصدار الجواز السعودي بمحافظة حبونا



نجران 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

دشن مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور سليمان بن صالح السليمان أمس، إضافة خدمة جواز السفر السعودي بإدارة جوازات حبونا المشتملة على إصدار وتجديد جواز السفر لغير المشمولين بخدمة أبشر، بتوجيه من مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى .

ويأتي ذلك، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 في تحسين بيئة العمل وتعزيز العلاقات مع المستفيدين في إطار منظومة أمنية بخدمات تقنية مميزة .

وتهدف الخدمة إلى تسهيل عملية إصدار أو تجديد جواز السفر للقاطنين في المحافظة وتجنيبهم عناء السفر إلى نجران والاكتفاء بالتقديم عن طريق جوازات المحافظة على أن تصلهم جوازاتهم عن طريق البريد السعودي "خدمة واصل".

وتعد جوازات محافظة حبونا هي الثانية في تدشين الخدمة بعد جوازات محافظة شرورة، على أن تعمم الخدمة على باقي محافظات المنطقة .

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13:55ت م

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