

جدة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

أطلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارتي المسؤولية الاجتماعية والحدائق والمرافق , أمس , مبادرة "بزرعتي تنمو مدينتي"، بحضور معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي , ومشاركة عشرات المتطوعين من فريق أصدقاء جدة .

واستهدفت الحملة زراعة 200 شتلة في إحدى ساحات البلدية بحي البلد والواقعة على نهاية شارع الملك فهد جنوباً , وذلك كمرحلة أولى ضمن التعاون المسبق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتوفير 50 ألف شتلة لتزيين وزراعة مناطق متنوعة من مدينة جدة خلال الفترة المقبلة عبر الشراكة المجتمعية التي تهدف إلى رفع نسبة الوعي للحفاظ على البيئة والمرافق العامة.

يُذكر أن بوابة " أصدقاء جدة " الإلكترونية تتيح مجموعة من الخدمات التي تهدف إلى دعم العمل التطوعي من خلال منصة تقنية تفاعلية تمكن المتطوع من التسجيل والمشاركة وطرح المبادرات إلكترونياً ، إلى جانب خدمة التواصل المباشر وتوفير سجل شامل ، واحتساب البلاغات البلدية كساعات تطوعية وكذلك إتاحة طباعة شهادة التطوع .

// انتهى //

13:52ت م

0067





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / أمانة جدة تزرع 200 شتلة بمشاركة متطوعي أصدقاء جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.