السعودية اليوم / القاهرة تستضيف منتدى رواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة يونيو المقبل



القاهرة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

ينظم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو المقبل في القاهرة منتدى رواد الأعمال العرب والأفكار المبتكرة، وذلك بمشاركة 500 شخصية من 20 دولة عربية.

ويهدف المنتدى إلى تضافر الجهود نحو وضع برامج عمل فعليه لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشباب العربي وخلق روح التكامل والتعاون بينهم من خلال عقد جلسات نقاشة تتناول محاور التنمية والاستثمار والتمويل لريادة الاعمال بالوطن العربي.

وتتضمن فعاليات المنتدى عقد ورش عمل تعرض خلالها الأفكار المبتكرة للشباب المشارك بالمنتدى، وتجارب لنماذج ملهمة من رواد الأعمال العرب لنقل خبراتهم للشباب وموائد مستديرة تجمع جهات التمويل وأصحاب الأفكار المبتكرة بالإضافة إلى زيارة المناطق الاستثمارية بمصر الدولة المستضيفة.

كما سيتم إقامة معرض لعرض مشاريع رواد الأعمال بالدول العربية وعرض للخرائط الاستثمارية للحكومات العربية "المتاح والمطلوب"، وعقد لقاءات ثنائية بين جهات الاختصاص المختلفة.

وفي نهاية المنتدى سيقام حفل تُكرم من خلاله نماذج من الصناديق العربية التي ساهمت في دعم الشباب ويشمل تكريم عشرة تجارب ملهمة للشباب المشارك وعشرة من الشخصيات والجهات الداعمة للشباب.

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13:36ت م

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