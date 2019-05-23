

المدينة المنورة 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

أطلقت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مركز خدمة العملاء , وخارطة استثمارية لتنمية الفرص وتعزيز المحتوى المحلي , وأعمال مركز دعم الأعمال , وذلك خلال اللقاء الرمضاني الدوري الذي أقامته الغرفة وجمع العديد من الجهات الحكومية , ورجال وسيدات الأعمال , والعديد من المؤسسات والهيئات والإعلاميين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة منير محمد بن سعد, أن غرفة المدينة تسعى من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وشركاء الغرفة والعمل على تضافر جهود القطاعين العام والخاص وفقاً لاستراتيجية مجلس إدارة غرفة المدينة للاستفادة المثلى من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تزخر بها المنطقة.

كما أعلن عن تدشين مشروع مبنى غرفة المدينة المنورة في محيط مدينة المعرفة في الربع الأول من 2020 , مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع تجاوزت 45% من حجم الانشاءات .

// انتهى //

13:00ت م

0053





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / غرفة المدينة المنورة تطلق مركز خدمة العملاء وخارطة استثمارية لتنمية الفرص وتعزيز المحتوى المحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.