السعودية اليوم / جمعية الكشافة تُكرم فريق عمل جيسات



الرياض 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واس

أقامت جمعية الكشافة العربية

والقى خلال حفل التكريم نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد كلمة ، قدم فيها الشكر لأعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ماتجده الجمعية من دعم وتشجيع كان ثمرته العديد من المنجزات ومنها الحصول على تلك الشهادة .

وأكد الفهد أن حصول الجمعية على شهادة الجيسات جاء لالتزام الجمعية بمعايير الجودة العالمية التي حددتها المنظمة الكشفية العالمية ، وحرصها على تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها في جميع المراحل ، ومواكبتها للمستجدات ، حيث أوفت بالأبعاد العشرة العالمية المحددة من المنظمة الكشفية العالمية ولجنة التقييم لتحقيق أفضل الممارسات، من خلال الوفاء بالمتطلبات المؤسسية الخاصة بالجمعية وعلاقتها بالمنظمة الكشفية العالمية، وتحقيق نظام الحوكمة والشفافية، والوفاء بمتطلبات إطار العمل الاستراتيجي للجمعية وبالإدارة النزيهة والتواصل وكسب التأييد والصورة العامة وبتحقيق خطة واضحة لعمل الراشدين في الحركة الكشفية، وبتخصيص الموارد والضوابط المالية المتبعة عند تنفيذ الأنشطة والبرامج، والاهتمام ببرامج الشباب والحرص على إشراكهم في صنع القرار الكشفي وجهودها المتحققة في مجال تنمية العضوية والتقدم المستمر للحركة الكشفية.

// انتهى //

12:54ت م

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الرياض 18 رمضان 1440 هـ الموافق 23 مايو 2019 م واسأقامت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم أمس حفلاً تكريمياً بمقرها الرئيس بالرياض لفريق العمل الذي شارك في مراحل التقييم النهائية باستخدام أداة التقييم العالمية جيسات GSAT التي تبنتها المنظمة الكشفية العالمية لتقييم الدول الأعضاء ، وتم منحها الجمعية وتسليمها من قبل الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية السيد أحمد الهنداوي خلال مراسم اختتام المؤتمر العالمي " الكشفية وحماية البيئة " الذي عُقد منتصف فبراير الماضي بالرياض بحضور عدداً من الشخصيات الكشفية العالمية والأقليمية.والقى خلال حفل التكريم نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد كلمة ، قدم فيها الشكر لأعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة معالي وزير التعليم رئيس مجلس الإدارة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ماتجده الجمعية من دعم وتشجيع كان ثمرته العديد من المنجزات ومنها الحصول على تلك الشهادة .وأكد الفهد أن حصول الجمعية على شهادة الجيسات جاء لالتزام الجمعية بمعايير الجودة العالمية التي حددتها المنظمة الكشفية العالمية ، وحرصها على تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها في جميع المراحل ، ومواكبتها للمستجدات ، حيث أوفت بالأبعاد العشرة العالمية المحددة من المنظمة الكشفية العالمية ولجنة التقييم لتحقيق أفضل الممارسات، من خلال الوفاء بالمتطلبات المؤسسية الخاصة بالجمعية وعلاقتها بالمنظمة الكشفية العالمية، وتحقيق نظام الحوكمة والشفافية، والوفاء بمتطلبات إطار العمل الاستراتيجي للجمعية وبالإدارة النزيهة والتواصل وكسب التأييد والصورة العامة وبتحقيق خطة واضحة لعمل الراشدين في الحركة الكشفية، وبتخصيص الموارد والضوابط المالية المتبعة عند تنفيذ الأنشطة والبرامج، والاهتمام ببرامج الشباب والحرص على إشراكهم في صنع القرار الكشفي وجهودها المتحققة في مجال تنمية العضوية والتقدم المستمر للحركة الكشفية.// انتهى //12:54ت م0050

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